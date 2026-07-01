США повысили меры безопасности для защиты интернет-кабелей от взломов.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) ужесточила контроль над подводными кабельными сетями, которые обеспечивают более 99% международного интернет-трафика.

Новые требования вводят лицензирование для операторов линейного оконечного оборудования подводных кабелей — платформ, выполняющих ключевые функции в кабельных системах. Это ускорит выдачу американским компаниям разрешений на эксплуатацию кабелей при соблюдении строгих стандартов безопасности и позволит создать реестр оборудования и его владельцев, которого раньше не существовало, передает rtvi.com со ссылкой на nationalinterest.org

«До этого ни одно федеральное ведомство не имело лицензионных полномочий в отношении наземного оборудования, через которое подводные кабели подключаются к сетям США. Это оборудование находилось в слепой регуляторной зоне», — пояснил старший директор по решениям безопасного ИИ и кибербезопасности в Suzu Labs Джейкоб Крелл.

По его словам, «физический саботаж в отношении кабелей попадает в заголовки газет, но привлечь к ответственности за него по международному морскому праву почти невозможно», тогда как «кибердоступ в местах захода кабелей на сушу — это масштабируемая угроза».

Обновление правил дополнило введенный в прошлом году запрет на использование китайского оборудования для подводной кабельной инфраструктуры, включая продукцию Huawei, China Telecom и China Mobile. Пекин назвал это решение несправедливым, но международные эксперты по кибербезопасности напоминают, что законы КНР обязывают местные компании делиться всей информацией с властями.

Новые меры, как ожидается, распространят это вето на оборудование из всех стран, которые считаются «иностранными противниками» США.

Председатель FCC Брендан Карр заявил, что комиссия намерена ускорить одобрение заявок на эксплуатацию кабелей для тех, кто сможет подтвердить соответствие жестким стандартам безопасности и согласится на постоянный надзор.

«Посыл прост: принимайте строгие стандарты национальной безопасности — и получите ускоренный путь к одобрению заявки», — пояснил глава ведомства.

В ноябре 2025 года в Конгрессе США предупреждали, что подводные кабели являются основой глобальной финансовой системы — с их помощью ежедневно проводятся транзакции на сумму более $12 трлн. Эксперты отмечали, что миллионы американских рабочих мест зависят от доступа к этой цифровой инфраструктуре.