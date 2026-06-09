Игроки Pokemon Go могли помочь в обучении навигационных систем военных дронов США
Около 30 млрд записей круговой съемки, которые пользователи игры Pokemon Go делали ради получения бонусов, могли стать основой системы навигации американских военных дронов.
Об этом сообщает The Insider со ссылкой на расследование нидерландского издания Trouw, передает dw.com
Записи принадлежат компании Niantic Spatial, выделившейся из студии-разработчика Pokemon Go. На их основе она создала систему визуального позиционирования (VPS), которая без спутникового сигнала способна определить местоположение по изображению с камеры с точностью до нескольких сантиметров, опираясь всего на две-три узнаваемые точки в кадре.
В конце 2025 года Niantic Spatial заявила, что начала совместную работу с американской оборонной компанией Vantor над системой, которая позволит военным дронам, машинам и солдатам с очками дополненной реальности ориентироваться в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.
На запрос Trouw в Vantor ответили, что напрямую не используют данные из Pokemon Go, но отказались подтверждать или опровергать информацию о том, обучена ли их модель на этих записях. Niantic Spatial признала, что данные из игры применялись для тренировки "ранней версии" модели. Однако в компании настояли, что игроки сами согласились с пользовательским соглашением, которое предполагало право перепродавать их записи третьим сторонам.
Помимо оборонной сферы, технология VPS уже применяется в гражданских проектах: так, в марте 2026 года Niantic Spatial объявила о сотрудничестве с компанией Coco Robotics, разрабатывающей автономных роботов-курьеров.