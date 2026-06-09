theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
9 Июня 2026, 12:50
3 911
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Игроки Pokemon Go могли помочь в обучении навигационных систем военных дронов США

Около 30 млрд записей круговой съемки, которые пользователи игры Pokemon Go делали ради получения бонусов, могли стать основой системы навигации американских военных дронов.

Игроки Pokemon Go могли помочь в обучении навигационных систем военных дронов США.
Игроки Pokemon Go могли помочь в обучении навигационных систем военных дронов США.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на расследование нидерландского издания Trouw, передает dw.com

Записи принадлежат компании Niantic Spatial, выделившейся из студии-разработчика Pokemon Go. На их основе она создала систему визуального позиционирования (VPS), которая без спутникового сигнала способна определить местоположение по изображению с камеры с точностью до нескольких сантиметров, опираясь всего на две-три узнаваемые точки в кадре.

В конце 2025 года Niantic Spatial заявила, что начала совместную работу с американской оборонной компанией Vantor над системой, которая позволит военным дронам, машинам и солдатам с очками дополненной реальности ориентироваться в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

На запрос Trouw в Vantor ответили, что напрямую не используют данные из Pokemon Go, но отказались подтверждать или опровергать информацию о том, обучена ли их модель на этих записях. Niantic Spatial признала, что данные из игры применялись для тренировки "ранней версии" модели. Однако в компании настояли, что игроки сами согласились с пользовательским соглашением, которое предполагало право перепродавать их записи третьим сторонам.

Помимо оборонной сферы, технология VPS уже применяется в гражданских проектах: так, в марте 2026 года Niantic Spatial объявила о сотрудничестве с компанией Coco Robotics, разрабатывающей автономных роботов-курьеров.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте