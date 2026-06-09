Игроки Pokemon Go могли помочь в обучении навигационных систем военных дронов США.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на расследование нидерландского издания Trouw, передает dw.com

Записи принадлежат компании Niantic Spatial, выделившейся из студии-разработчика Pokemon Go. На их основе она создала систему визуального позиционирования (VPS), которая без спутникового сигнала способна определить местоположение по изображению с камеры с точностью до нескольких сантиметров, опираясь всего на две-три узнаваемые точки в кадре.

В конце 2025 года Niantic Spatial заявила, что начала совместную работу с американской оборонной компанией Vantor над системой, которая позволит военным дронам, машинам и солдатам с очками дополненной реальности ориентироваться в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

На запрос Trouw в Vantor ответили, что напрямую не используют данные из Pokemon Go, но отказались подтверждать или опровергать информацию о том, обучена ли их модель на этих записях. Niantic Spatial признала, что данные из игры применялись для тренировки "ранней версии" модели. Однако в компании настояли, что игроки сами согласились с пользовательским соглашением, которое предполагало право перепродавать их записи третьим сторонам.

Помимо оборонной сферы, технология VPS уже применяется в гражданских проектах: так, в марте 2026 года Niantic Spatial объявила о сотрудничестве с компанией Coco Robotics, разрабатывающей автономных роботов-курьеров.