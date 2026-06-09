Еврокомиссар по обороне: Замена военных мощностей США обойдётся европейцам в €500 млрд.

Он предупредил, что ЕС необходимо действовать сообща и наладить выпуск «крупнейших систем» вооружений, необходимых для собственной защиты, иначе ему придётся столкнуться с последствиями, передает euronews.com

«Сейчас перед Европейским союзом стоят серьёзные вызовы в сфере оборонной промышленности», сказал он на публичном мероприятии в Брюсселе. «Немецкие эксперты совсем недавно подсчитали, что европейцам потребуется около 500 млрд евро, чтобы создать собственные стратегические возможности и заменить американские, которые сейчас размещены на европейском континенте».

«Нам уже сейчас нужны кардинальные изменения в оборонной политике и практике».

К таким средствам традиционно относят системы ПВО, разведку, стратегические воздушные перевозки и другие компоненты. Однако еврокомиссар по обороне опирался на доклад немецкого Кильского института, согласно которому в ближайшее десятилетие по десяти ключевым направлениям придётся потратить около 500 млрд евро.

«Существенного прогресса на пути к суверенитету можно добиться в течение 3-5 лет, а высокой степени автономии в большинстве областей — в течение 5-10 лет, если эти цели будут поставлены в качестве политического приоритета и к их достижению Европа будет идти сообща», - говорится в докладе.

Кубилюс неоднократно заявлял, что для защиты от внешней агрессии ЕС должен наращивать производство таких возможностей и делать это гораздо быстрее. По его словам, для этого понадобятся очень большие средства.

Ряд европейских структур безопасности предупреждают, что к 2030 году Россия может быть готова атаковать союзника по НАТО или государство-член ЕС. Эту угрозу усугубляет то, что президент США Дональд Трамп во второй срок ещё дальше отходит от обязательств по защите Европы.

Совсем недавно республиканец объявил о выводе 5 000 американских военнослужащих из Германии; это часть более масштабной кампании по сокращению контингента, которая должна растянуться на 6-12 месяцев. В общей сложности в Европе под эгидой НАТО размещены около 80 000 военных США.

Напряжённость между США и другими союзниками по НАТО, 23 из которых одновременно являются членами ЕС, в последние недели резко возросла из-за нежелания Европы поддержать Вашингтон в его военной кампании против Ирана.

В конце апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что иранское руководство «унижает» переговорщиков от Белого дома; вскоре после этих слов было объявлено о сокращении американского контингента в Германии.

Недавно посол США при ЕС Эндрю Паздер заявил, что Трамп «по-прежнему разочарован» Европой из-за её позиции по войне. Сам Трамп пошёл ещё дальше, назвав союзников по НАТО в социальных сетях «трусами» и пообещав «запомнить», как они отклонили просьбу американской армии о помощи на Ближнем Востоке.

Бороться или бежать

Несмотря на политическую волю в Брюсселе наращивать оборонный потенциал союза, ключевым остаётся вопрос о том, как Европа сможет финансировать масштабные проекты, необходимые для этого.

Заявления Кубилюса прозвучали на следующий день после того, как Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон объявили об отказе от флагманского европейского оборонного проекта — франко-немецкой программы Future Combat Air System (FCAS).

Программа была запущена в 2017 году; она предполагала создание замены для французских истребителей Rafale и самолётов Eurofighter, стоящих на вооружении Германии и Испании. Её должны были дополнять беспилотники, датчики и цифровые системы связи, работающие в едином сетевом боевом пространстве.

Этот проект рассматривался как важнейший тест европейских усилий по более тесному сотрудничеству в сфере обороны, призванных обеспечить единый фронт перед лицом враждебной России на фоне ухудшающихся отношений с США.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли общеевропейское оборонное сотрудничество и не сулит ли провал FCAS проблем для будущих инициатив, представитель Еврокомиссии Томас Ренье заявил, что исполнительный орган ЕС не комментирует отдельные проекты.

Однако, по словам Ренье, помочь должны инновационные финансовые инструменты ЕС, в частности программа финансирования Security Action for Europe (SAFE).

«Это один из главных приоритетов, обозначенный комиссаром Кубилюсом, а также председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен», - пояснил он.

В рамках этой программы Еврокомиссия зарезервировала около 150 млрд евро на кредитование, рассчитывая таким образом стимулировать национальные правительства тратить на оборону достаточно средств. Цель состоит в том, чтобы, если США продолжат сворачивать своё присутствие, а Россия к 2030 году пойдёт в наступление, Европа оказалась к этому готова.

«Совместные закупки вполне активно развиваются, и, снова же, успех SAFE говорит сам за себя», - отметил Ренье.

Комиссия уже одобрила 18 заявок, по пяти из них заключены кредитные соглашения.