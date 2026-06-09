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rbc.ua logorbc
9 Июня 2026, 15:34
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США добавили BYD, Baidu и Alibaba в свой "черный список"

Соединенные Штаты официально признали корпоративных гигантов Alibaba, BYD и Baidu компаниями, поддерживающими китайскую армию.

США добавили BYD, Baidu и Alibaba в свой &#34;черный список&#34;.
США добавили BYD, Baidu и Alibaba в свой "черный список".

Это решение значительно расширяет черный список Вашингтона и ставит под удар самые известные коммерческие бренды Китая, пишет rbc.ua со ссылкой на washingtonpost.com

Пентагон в очередной раз обновил перечень китайских компаний, который уже включает в себя 188 фирм из КНР. Среди известных и популярных компаний в него входят TP-Link и Huawei. Вашингтон считает, что фирмы из списка сотрудничают с армией Китая, поэтому госконтракты в Штатах для них под большой угрозой.

Интересно, что Белый дом сделал мощный скачок, ведь в "черном списке" на 2025 год значилось лишь 134 компании из КНР.

На этот раз среди известных украинцам компаний вошли:

  • Alibaba (владеет маркетплейсами AliExpress, Taobao, Tmall и облачным сервисом Alibaba Cloud);
  • BYD (крупнейший в мире производитель электромобилей и аккумуляторов BYD Auto);
  • Baidu (владеет главным поисковиком Китая, сервисами Baidu Maps и разработками в сфере ИИ).

Какие конкретно претензии Вашингтона к этим компаниям

Министерство обороны США определяет эти фирмы как принадлежащие или контролируемые китайскими военными. Главная претензия Вашингтона - содействие стратегии "военно-гражданского объединения" Пекина. Эта программа КНР предусматривает слияние гражданских и оборонных исследований для усиления армии.

Список не является прямыми санкциями. Однако он часто становится первым шагом к экспортному контролю и полному федеральному запрету на закупки.

Какова реакция Китая и самих компаний

Пекин отреагировал мгновенно: посольство Китая в Вашингтоне назвало такие действия дискриминационными. Китайские компании, которые ведут бизнес за рубежом, строго соблюдают законы стран пребывания, заявил представитель посольства. Он призвал США прекратить "неправильную практику".

В Alibaba также не замедлили с ответом. Компания отрицает какую-либо связь с военными структурами.

"Мы не являемся китайской военной компанией и не являемся частью никакой военно-гражданской стратегии слияния. Мы примем все возможные правовые меры против попыток вывести нашу компанию в заблуждение", - сообщил представитель Alibaba.

Источник
rbc.ua logorbc
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