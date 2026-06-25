США поставили условие допуска своего газа в Европу.

США пригрозили ЕС прекращением поставок СПГ, если блок не смягчит правила по метану. Об этом заявил глава Минэнерго Крис Райт. ЕС решил с 2027 года не заключать новые контракты, если импортеры не будут соблюдать правила по метану.

США могут перестать поставлять в европейские страны свой сжиженный природный газ (СПГ), если те не смягчат контроль за выбросами метана. Об этом заявил министр энергетики Штатов Крис Райт, передает bloomberg.com

«Без существенной реформы этого правила [по метану] Европе будет причинена серьезная боль, причем совершенно ненужная. Речь не идет об эскалации. Наша энергия будет поставляться. Просто она будет поставляться куда-то еще», — заявил Райт в кулуарах конференции в Нью-Йорке.

Как пишет Bloomberg, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее пообещал не уступать давлению США и других экспортеров СПГ, требующих пересмотреть метановые правила ЕС. Вашингтон предупредил, что сложность регламента и угроза штрафов ставят торговлю под удар. Министры энергетики ЕС обсудят этот вопрос в пятницу в Люксембурге, отмечает агентство.