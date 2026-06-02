США ведут переговоры о расширении развертывания ядерного оружия в Европе.

Об этом говорится в публикации Financial Times, передает eurointegration.com.ua

Источники издания рассказали, что американские чиновники выразили готовность к дополнительному развертыванию за пределами стран, где уже размещены американские бомбардировщики с ядерным потенциалом.

Это потенциально позволило бы большему количеству стран размещать у себя так называемые американские самолеты двойного назначения (DCA), способные наносить ядерные удары.

Два из источников заявили, что готовность обсуждать расширение имела целью продемонстрировать приверженность США обеспечению ядерного зонтика даже в то время, когда союзников по НАТО подталкивают к тому, чтобы взять на себя большую часть бремени в области обычной обороны.

Эти переговоры, носящие строго конфиденциальный характер и которые, возможно, не приведут к каким-либо изменениям в соглашениях о совместном использовании ядерного оружия, проходят на фоне широко распространенной в Европе обеспокоенности по поводу шагов президента США Дональда Трампа по выводу американских войск и важнейших систем вооружения с европейского континента.

По словам этих источников, страны на восточном фланге НАТО, в частности Польша и некоторые страны Балтии, выразили готовность к такому шагу.

Обсуждения продолжаются в рамках НАТО, сообщил один из источников, добавив, что наибольший интерес проявили союзники, расположенные ближе всего к границам России.

Второй источник, осведомленный о ходе переговоров, заявил, что соглашение о расширении размещения американского ядерного оружия не будет заключено в ближайшее время.

Издание напоминает, что польские официальные лица публично заявляли о желании разместить у себя ядерное оружие.

Бывший президент Анджей Дуда призвал США распространить инициативу DCA на территорию Польши, а в этом году Варшава присоединилась к новой французской инициативе, направленной на изучение возможности впервые временно передислоцировать часть ядерного потенциала сдерживания в европейские страны-союзники.