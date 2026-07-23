США получили $13 млрд от продажи венесуэльской нефти.

Администрация Дональда Трампа с начала года получила более $13 млрд от продажи венесуэльской нефти, однако до сих пор не раскрыла, куда направляется большая часть этих средств, пишет Financial Times.

США взяли под контроль экспорт венесуэльской нефти после захвата Николаса Мадуро в январе этого года. Согласно первоначальному указу Трампа, выручка остается собственностью Венесуэлы, а Вашингтон выступает лишь ее распорядителем. При этом сам президент США в июне заявил, что страна «зарабатывает много денег» на венесуэльской нефти, пишет theins.ru со ссылкой на ft.com

В апреле Госдепартамент сообщал, что около $3 млрд уже были перечислены Венесуэле. Однако созданный властями страны сайт для отслеживания поступлений содержит информацию лишь об одном переводе — $300 млн в марте. Американские чиновники утверждают, что в венесуэльскую экономику направлены «миллиарды долларов», не раскрывая точных сумм.

Как пишет Financial Times, вопрос о деньгах стал особенно острым после землетрясений в Венесуэле в июне этого года. ООН оценивает ущерб зданиям и инфраструктуре страны примерно в $37 млрд.

Конгрессмены как от Демократической, так и от Республиканской партии США требуют от администрации Трампа раскрыть информацию о распределении нефтяных доходов и мерах по предотвращению коррупции.