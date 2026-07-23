theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
theins.ru logotheins
23 Июля 2026, 07:09
14
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

США получили $13 млрд от продажи венесуэльской нефти

Администрация Дональда Трампа с начала года получила более $13 млрд от продажи венесуэльской нефти, однако до сих пор не раскрыла, куда направляется большая часть этих средств, пишет Financial Times.

США получили $13 млрд от продажи венесуэльской нефти.
США получили $13 млрд от продажи венесуэльской нефти.

США взяли под контроль экспорт венесуэльской нефти после захвата Николаса Мадуро в январе этого года. Согласно первоначальному указу Трампа, выручка остается собственностью Венесуэлы, а Вашингтон выступает лишь ее распорядителем. При этом сам президент США в июне заявил, что страна «зарабатывает много денег» на венесуэльской нефти, пишет theins.ru со ссылкой на ft.com

В апреле Госдепартамент сообщал, что около $3 млрд уже были перечислены Венесуэле. Однако созданный властями страны сайт для отслеживания поступлений содержит информацию лишь об одном переводе — $300 млн в марте. Американские чиновники утверждают, что в венесуэльскую экономику направлены «миллиарды долларов», не раскрывая точных сумм.

Как пишет Financial Times, вопрос о деньгах стал особенно острым после землетрясений в Венесуэле в июне этого года. ООН оценивает ущерб зданиям и инфраструктуре страны примерно в $37 млрд. 

Конгрессмены как от Демократической, так и от Республиканской партии США требуют от администрации Трампа раскрыть информацию о распределении нефтяных доходов и мерах по предотвращению коррупции.

Источник
theins.ru logotheins
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте