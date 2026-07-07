В Венесуэле растет отчаяние: семьи жалуются на задержки в поиске пропавших.

Почти две недели прошло с момента разрушительных землетрясений, поразивших Венесуэлу 24 июня, однако чрезвычайная ситуация остаётся далёкой от завершения.

Шансы обнаружить выживших под завалами стремятся к нулю, но тысячи семей продолжают искать пропавших среди обрушившихся зданий. После возвращения значительной части международных спасательных команд усилия на местах сосредоточены на извлечении тел и оказании помощи пострадавшим, передает euronews.com

По последним официальным данным, число погибших достигло 3 535 человек, раненых — 16 740. Спасены живыми 6 462 человека — эта цифра, как отмечают венесуэльские СМИ, не меняется с прошлого четверга. Более 17 300 жителей лишились жилья и были переселены во временные пункты размещения, организованные властями.

Масштабы разрушений остаются значительными: полностью обрушились 190 зданий, ещё 856 получили повреждения различной степени, прежде всего в прибрежном штате Ла‑Гуайра, который пострадал сильнее других.

Правительство заявляет, что в район бедствия направлены около 30 000 военнослужащих и сотрудников сил безопасности, а также тысячи волонтёров. Однако многие местные жители утверждают, что нехватка тяжёлой техники серьёзно замедляет разбор завалов и извлечение тех, кто всё ещё может находиться под руинами.

"Мы не видим достаточной помощи, всё держится на волонтёрах", — говорят они.

Тем временем Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) подтверждает, что после постепенного вывода международных команд руководство поисковыми операциями перешло к службе гражданской обороны Венесуэлы. Организация предупреждает: всё больше семей покидают Ла‑Гуайру и ищут убежище в других регионах страны из‑за разрушенного жилья и нехватки ресурсов.

Неясность вокруг числа пропавших усиливается

Одним из главных источников тревоги остаётся реальное число пропавших без вести. Несмотря на то что правительство открыло телефонную линию и цифровую платформу для обращений родственников, официальная статистика не меняется с 25 июня, когда власти сообщали о 157 людях, чьё местонахождение остаётся неизвестным.

Тем временем гражданская платформа Desaparecidos Terremoto Venezuela, созданная для облегчения поиска пострадавших, получила уже более 31 000 сообщений о людях, с которыми, по словам их близких, не удаётся связаться после землетрясений. Разрыв между официальными данными и поступающими обращениями усиливает чувство неопределённости у тех, кто продолжает ждать вестей о своих родных.

Недовольство пострадавших перерастает в открытую критику

Недовольство пострадавших усиливается с каждым днём. Жители наиболее разрушенных районов критикуют медленные темпы спасательных работ и заявляют, что гуманитарной помощи явно недостаточно для масштабов трагедии.

«Мы не видим реальной поддержки, всё идёт слишком медленно», — говорят они.

В ответ на растущую критику исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила пакет мер поддержки пострадавших семей. Он включает ежемесячное денежное пособие сроком на шесть месяцев для тех, кто потерял жильё, а также программу ипотечного кредитования с господдержкой, покрывающую до 80 % стоимости новых займов.

Глава государства также сообщила, что правительство готовит план восстановления Международного аэропорта Майкетия — ключевой авиационной инфраструктуры страны — в рамках соглашений с зарубежными партнёрами. Однако ни сроки, ни потенциальные участники проекта пока не уточняются.

Напряжённость на местах растёт

На фоне затянувшихся спасательных работ напряжённость в пострадавших районах продолжает нарастать. В Карабальеде группа жителей перекрыла основную дорогу, требуя переселения в гостиничный комплекс Las Caracas, где, по их словам, власти обещали предоставить новое жильё. Другие местные жители жалуются на сокращение распределения продуктов и отмечают, что уход части международных команд замедляет извлечение тел, остающихся под завалами.

При тысячах людей, оставшихся без крова, неизвестном числе пропавших без вести и медленно продвигающихся работах по ликвидации последствий бедствия Венесуэла вступает в новую фазу чрезвычайной ситуации — фазу восстановления и необходимости отвечать на потребности десятков тысяч пострадавших.