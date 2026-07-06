США почти полностью вывели войска из Эстонии.

США практически полностью вывели военный контингент с территории Эстонии. В стране в основном остались только обслуживающие подразделения.

По информации властей, это связано с приостановкой ротации и пересмотром присутствия США в Европе, пишет err.ee

«США начали ротацию, но ее реализация приостановлена до окончательного решения по присутствию вооруженных сил США в Европе. Это решение может быть принято в течение шести месяцев»,— сказал глава комиссии парламента по гособороне Калев Стойческу.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, США традиционно проводят ротацию летом. Однако из-за пересмотра структуры сил неизвестно, сколько военнослужащих и какие подразделения прибудут на замену. Согласно действующему договору, в Эстонии должно находиться от 500 до 700 военнослужащих США, отмечает ERR.