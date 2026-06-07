Молдова и США подписали меморандум о сотрудничестве к годовщинам независимости.

Как отмечается в сообщении диппредставительства, в этом году США отметят 250 лет со дня принятия Декларации независимости, а Молдова — 35-летие своей независимости. Соглашение предусматривает совместные проекты в сфере культуры, образования и публичной дипломатии. «Для Молдовы это возможность рассказать о нашей истории, культуре и идентичности, показать путь страны, которая строит своё будущее в демократическом мире», — отметил посол Молдовы в Вашингтоне Владислав Кульминский, передает moldova1.md

Со стороны США документ подписали исполнительный вице-президент организации America250 Дженнифер Кондон и директор по федеральному партнёрству Мэтт Де Леон.

В посольстве подчеркнули, что культурная дипломатия способствует расширению контактов и повышению интереса к Молдове в США. По оценке дипломатической миссии, в последние годы присутствие и узнаваемость страны в Соединённых Штатах выросли благодаря увеличению числа совместных проектов и развитию сотрудничества с американскими институтами.