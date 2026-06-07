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moldova1.md logomoldova1
7 Июня 2026, 15:15
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Молдова и США подписали меморандум о сотрудничестве к годовщинам независимости

Посол РМ в США Владислав Кульминский подписал меморандум о взаимопонимании с представителями комиссии U.S. Semiquincentennial Commission и America250, координирующими подготовку к празднованию 250-летия независимости США.

Молдова и США подписали меморандум о сотрудничестве к годовщинам независимости.
Молдова и США подписали меморандум о сотрудничестве к годовщинам независимости.

Как отмечается в сообщении диппредставительства, в этом году США отметят 250 лет со дня принятия Декларации независимости, а Молдова — 35-летие своей независимости. Соглашение предусматривает совместные проекты в сфере культуры, образования и публичной дипломатии. «Для Молдовы это возможность рассказать о нашей истории, культуре и идентичности, показать путь страны, которая строит своё будущее в демократическом мире», — отметил посол Молдовы в Вашингтоне Владислав Кульминский, передает moldova1.md

Со стороны США документ подписали исполнительный вице-президент организации America250 Дженнифер Кондон и директор по федеральному партнёрству Мэтт Де Леон.

В посольстве подчеркнули, что культурная дипломатия способствует расширению контактов и повышению интереса к Молдове в США. По оценке дипломатической миссии, в последние годы присутствие и узнаваемость страны в Соединённых Штатах выросли благодаря увеличению числа совместных проектов и развитию сотрудничества с американскими институтами.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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