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err
12 Июня 2026, 12:27
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В Таллине установили первое в Эстонии модульное укрытие

Конструкция железобетонной постройки спроектирована для защиты от взрывов, ударных волн и осколков. Она позволяет быстро перемещать или расширять убежище при необходимости.

В Таллине установили первое в Эстонии модульное укрытие.
В Таллине установили первое в Эстонии модульное укрытие.

Укрытие стало первым подобным объектом в публичном пространстве Эстонии и должно улучшить готовность жителей города к кризисным ситуациям. Конструкция разработана на основе стандартизированного украинского дизайна, пишет err.ee

По словам вице-мэра Таллина Тийта Терика, город разрабатывает также программу кризисных детских садов, для которых хотят заказать модульные укрытия через процедуру тендера.

Модульное укрытие является пилотным проектом, по результатам которого мэрия Таллина примет решение о дальнейших шагах и более широком внедрении данного решения.

Источник
err
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