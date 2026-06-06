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theins.ru logotheins
6 Июня 2026, 19:00
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В США ученых выгнали с конференции Американской диабетической ассоциации

Они раздавали листовки с критикой политики Трампа.

В США ученых выгнали с конференции Американской диабетической ассоциации.
В США ученых выгнали с конференции Американской диабетической ассоциации.

Сотрудники службы безопасности вывели нескольких исследователей диабета с ежегодной научной конференции Американской диабетической ассоциации (ADA) в городе Новый Орлеан, передает theins.ru

Причиной стало распространение копии редакционной статьи, недавно опубликованной в главном журнале ассоциации. В статье под названием «Ошибочные решения продолжают разрушать и уничтожать биомедицинские исследования в Соединенных Штатах: мы больше не можем позволить себе самоуспокоение и страх. Мы все должны действовать сейчас!» подверглась критике политика администрации Трампа и проект бюджета на 2027 год. Он предусматривает сокращение финансирования Национальных институтов здравоохранения (NIH) на 5 млрд долларов. Авторы текста также предупреждили о возможных негативных последствиях реформ для исследований диабета и других медицинских направлений. 

Среди участников акции были главный редактор журнала Diabetes Care Стивен Кан, а также исследователи Аарон Келли, Джастин Райдер и Десмонд Шатц — бывший президент Американской диабетической ассоциации и один из ведущих мировых экспертов по диабету. Также среди участников был Ирл Хирш — один из самых известных диабетологов США, чьи работы во многом сформировали современные подходы к терапии диабета 1 типа.

После этого исследователи попытались вернуться в конференц-центр через другой вход, но их снова остановили. По словам очевидцев, их предупредили, что в случае возвращения полиция может начать задержания за якобы незаконное проникновение. Представитель полиции штата Луизиана сообщил, что организаторы конференции сами попросили силовиков помочь вывести нескольких человек с мероприятия.

Организаторы сообщили пяти исследователям, что их не допустят к участию в конференции. Среди них оказались и ученые, которые должны были выступать с докладами в выходные. Вскоре один из отстраненных участников получил письмо от Американской диабетической ассоциации:

«Вам уважительно сообщили, что распространение материалов не разрешено, и дали возможность остаться на мероприятии, если вы прекратите раздавать материалы. Когда вы продолжили это делать, у нас не осталось выбора, кроме как удалить вас до конца конференции».

Сами отстраненные участники уверены, что ассоциация приняла решение отменить их выступления, так как опасается последствий со стороны администрации Трампа.

Источник
theins.ru logotheins
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