США планируют изъять обогащенный уран в Иране в ходе секретной спецоперации.

В Вашингтоне разрабатывают план чрезвычайно сложной спецоперации, предусматривающей похищение или уничтожение запасов обогащенного урана Ирана.

Аналитики отмечают, что план выглядит "слишком рискованным", однако в Пентагоне не комментируют никаких подробностей, передает focus.ua

К такому решению военные США пришли, чтобы реализовать основной план действий вместо постоянных авиаударов по ядерным объектам Тегерана. Об этом сообщают издания New York Post и CNN.

Операция предусматривает несколько последовательных этапов — сначала необходимо обезопасить территорию вокруг объектов, обезвредить возможные ловушки и взрывные устройства, расчистить входы, поврежденные предыдущими ударами. Далее необходимо будет организовать оборонительный периметр и пути эвакуации, пишут журналисты.

После выполнения этих подготовительных задач к операции приступят бойцы спецназа, которые будут непосредственно заниматься изъятием ядерного материала. К операции могут быть привлечены бойцы подразделения "морских котиков", армейских рейнджеров, а также специалисты 21-й артиллерийской роты армии США.

Реально ли проведение операции США?

Заместитель директора Центра стратегических и международных исследований Джозеф Роджерс считает военную операцию наиболее реалистичным способом избавиться от имеющегося у Ирана ядерного материала. По его мнению, переговоры не дают "быстрого результата" в отношении иранской ядерной программы.

В то же время не все эксперты уверены, что подобную операцию вообще можно провести без огромных потерь. Ричард Голдберг, который во время первого срока Дональда Трампа возглавлял в Совете национальной безопасности США направление по противодействию иранской ядерной программе, поставил под сомнение саму возможность безопасного завершения миссии.

Отдельно эксперты выделяют Исфахан как самую сложную цель операции. По имеющейся информации, Иран заранее укрепил этот объект, заложив мины и взрывчатку в туннелях именно на случай возможного рейда американских или израильских сил, поэтому инженерным подразделениям США придётся разминировать территорию непосредственно под обстрелом.

Еще одним потенциальным объектом атаки называют подземный комплекс под горой недалеко от Натанза, известный как Пикакс-Маунтин — именно туда, по имеющимся данным, Иран мог переместить сотни центрифуг после предыдущих ударов.

По данным Международного агентства по атомной энергии за 2025 год, Иран располагал более чем 9 тоннами обогащённого урана, значительная часть которого хранится на объекте недалеко от Исфахана, в туннелях глубоко под землей.

Официально Вашингтон пока не подтвердил, что операция уже согласована или запланирована на конкретную дату. Однако масштаб подготовки (от поиска специалистов до разработки ряда сценариев) свидетельствует о том, что в Вашингтоне относятся к этому сценарию крайне серьезно.