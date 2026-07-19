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19 Июля 2026, 10:12
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США предварительно согласились разрешить Саудовской Аравии обогащать уран

Белый дом предварительно согласился разрешить Саудовской Аравии обогащать уран. При этом США не собираются принимать гарантии, которые запрещали бы стране разрабатывать ядерное оружие.

США предварительно согласились разрешить Саудовской Аравии обогащать уран.
США предварительно согласились разрешить Саудовской Аравии обогащать уран.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Разрешение на обогащение урана для Саудовской Аравии содержится в так называемом «Соглашении 123». В нем содержится базовая правовая основа для того, чтобы американские компании могли передать королевству ядерные материалы или технологии для развития гражданской ядерной программы. По словам источников CNN, оно еще не направлено в Конгресс для рассмотрения, как того требует закон.

По данным издания, в проекте этого соглашения не прописано обязательство Саудовской Аравии принимать соглашение об усиленных гарантиях ядерной безопасности с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Если королевство все же не обяжут подписать такие гарантии, фактически оно сможет начать разрабатывать ядерное оружие, говорят источники CNN, знакомые с ситуацией.

США и Саудовская Аравия завершили переговоры по сотрудничеству в сфере ядерной энергетики еще в октябре 2025 года — тогда же и должно было быть подписано соглашение. Сроки, как пишет CNN, затянулись в том числе из-за начала войны США и Израиля против Ирана. Сейчас документ ожидает подписи Дональда Трампа.

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