США обдумывают возможность военной операции в Мали.

Администрация Трампа обсуждает возможность военного вмешательства в ситуацию в Мали, где набирают силу группировки, связанные с "Аль-Каидой", пишет The Washington Post.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции в Мали против джихадистов из "Группы поддержки ислама и мусульман" (JNIM), связанных с "Аль-Каидой", сообщила в среду, 22 июля, газета The Washington Post со ссылкой на несколько источников, передает dw.com

Высокопоставленные американские чиновники разошлись во мнениях о том, следует ли начинать военные действия против JNIM, отмечает WP. Одним из главных сторонников применения силы стал Себастьян Горка - старший директор Совета национальной безопасности по борьбе с терроризмом.

Пентагон отказался от комментариев, а в Белом доме на вопрос WP заявили, что США призывают правительства стран Северной и Западной Африки "приобретать американское оборудование и услуги для поддержки их военных усилий против террористов". Терроризм в Сахеле представитель Белого дома назвал "многонациональной проблемой". "Мы призываем региональных партнеров и союзников по НАТО поддержать Альянс государств Сахеля в его войне против JNIM и ИГ", - добавил спикер Белого дома.

Вашингтон обвиняет Москву в нестабильности региона

В Альянс государств Сахеля входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер. В последние годы во всех этих западноафриканских странах военные лидеры путем государственных переворотов свергли демократически избранные правительства. После этого они в значительной степени разорвали связи с Западом и обратились к России за помощью в сфере безопасности, напоминает WP.

Представитель администрации Трампа в беседе с изданием возложил вину за нестабильную ситуацию в регионе на Москву, заявив, что та "доказала свою неэффективность в качестве партнера Мали в сфере безопасности". "Мы надеемся, что другие африканские страны обратят внимание на ужасающие результаты России в борьбе с терроризмом", - заявил чиновник.

Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 году. С тех пор страна находится в состоянии кризиса, прежде всего в сфере безопасности и социально-экономического развития.

Российские наемники присутствуют в Мали с 2021 года. В 2020 году власть в этой стране захватили военные во главе с полковником Ассими Гоитой. Они разорвали традиционные связи с Францией и начали сближение с Россией, пригласив в страну наемников из ЧВК "Вагнер". После смерти Евгения Пригожина - основателя этой частной военной компании - на смену "вагнеровцам" пришел "Африканский корпус", который теперь более тесно связан с министерством обороны России. Российских наемников и военных в Мали не раз обвиняли в убийстве мирных жителей.