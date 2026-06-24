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unian.net logounian
24 Июня 2026, 10:52
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Сикорский: Россия готовит операцию "под чужим флагом", чтобы оправдать новую агрессию

Польша предупреждает о возможной провокации со стороны РФ "под ложным флагом" на фоне новых угроз со стороны Кремля и заявлений о НАТО.

Сикорский: Россия готовит операцию &#34;под чужим флагом&#34;, чтобы оправдать новую агрессию.
Сикорский: Россия готовит операцию "под чужим флагом", чтобы оправдать новую агрессию.

Россия может готовить инсценированную провокацию "под чужим флагом", чтобы оправдать дальнейшее обострение ситуации и новые агрессивные действия. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X, передает unian.net

По словам дипломата, последние заявления российского руководства могут быть частью подготовки информационной почвы для будущих действий спецслужб РФ.

"Это звучит как анонс провокации. Я ожидаю нападения на территорию России под ложным флагом, на которое Путин "ответит"", – заявил Сикорский.

Он также провел историческую параллель с событиями перед Второй мировой войной, напомнив об инциденте в Гляйвице в 1939 году.

"Напоминаю, что в августе 1939 года Абвер инсценировал "польскую" атаку на радиостанцию в Гляйвице, чтобы дать себе повод для войны", – добавил глава польского МИД.

Источник
unian.net logounian
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