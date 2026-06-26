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26 Июня 2026, 10:56
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США перестанут давать иностранцам политическое убежище

США практически полностью прекращают прием иностранных просителей политического убежища. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер.

США перестанут давать иностранцам политическое убежище.
США перестанут давать иностранцам политическое убежище.

По словам чиновника, администрация нашла способ перенаправлять просителей убежища в другие государства. Миллер назвал этот механизм эффективным решением. Он также подтвердил намерение ужесточить контроль на границе с Мексикой. В Белом доме считают, что запросы на убежище на юго-западном рубеже всегда фальшивы, а заявители либо являются преступниками, либо хотят жить на социальные пособия. Миллер призвал граждан Гаити, имеющих статус временно защищённых лиц, вернуться на родину.

Ранее Верховный суд США поддержал позицию администрации. Судебный вердикт позволяет правительству прекратить предоставление особого статуса гражданам Сирии и Гаити, проживающим в стране без законных оснований. Данное решение даёт возможность властям депортировать сотни тысяч человек.

В рамках ужесточения миграционной политики США ранее призвали всех заявителей на грин-карту покинуть страну. Иностранцы должны выехать из Штатов на время рассмотрения их документов. Мера касается неиммиграционных категорий — студентов, обладателей рабочей визы и туристов.

Источник
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