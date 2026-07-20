США наносили удары по Ирану девятую ночь подряд.

Армия США девятую ночь подряд атаковала цели в Иране после прекращения перемирия между Тегераном и Вашингтоном. Исламская Республика в свою очередь наносит удары по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне.

Армия США девятую ночь подряд наносили удары по целям в Иране. 20 июля атаки начались в 2.30 по иранскому времени, говорится в сообщении Центрального командования США (CENTCOM). Целью новых ударов, согласно заявлению CENTCOM, является дальнейшее ослабление военного потенциала Исламской Республики, который, по утверждению американской стороны, используется для нападений на торговые суда и гражданских моряков в Ормузском проливе, пишет dw.com

Иран в свою очередь атакует американские военные объекты в Кувейте и Бахрейне.

Трамп назвал удары ответом на гибель военных США

Американский президент Дональд Трамп, возвращаясь в Вашингтон после финала чемпионата мира по футболу, назвал новые атаки ответом на гибель военнослужащих ВС США в ходе войны с Ираном. "Сегодня ночью мы вновь нанесли им очень серьезный удар, - сказал Трамп. - Мы сделали это в честь погибших солдат".

С начала новой эскалации на Ближнем Востоке CENTCOM сообщило о гибели трех своих военнослужащих. Таким образом число погибших военных США с начала войны с Ираном выросло до 17.

Судоходство в Ормузском проливе замедлено

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил в ночь на 20 июля, что задержал в районе Ормузского пролива два нефтяных танкера, которые пытались "незаконно" войти в пролив или покинуть его по южному маршруту. Как передает государственное иранское информагентство "Тасним", суда "взорвались".

Судоходное движение через Ормузский пролив в минувшие выходные сократилось на фоне усиления военного противостояния между США и Ираном. По данным Лондонской фондовой биржи, 19 июля через пролив прошли четыре судна, 18 июля - восемь.

По данным компании S&P Global, несмотря на перебои, производство СПГ в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах остается относительно стабильным. Из-за этого увеличивается объем СПГ, который хранится на ожидающих прохода судах в Персидском заливе. Согласно оценкам компании, в регионе сейчас находятся СПГ-танкеры общей вместимостью почти 1,9 миллиона тонн.