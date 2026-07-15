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rbc.ua logorbc
15 Июля 2026, 08:11
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США нанесли новые удары по Ирану и возобновили морскую блокаду

Центральное командование США нанесло новую волну ударов по Ирану и одновременно восстановило морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов.

США нанесли новые удары по Ирану и возобновили морскую блокаду.
США нанесли новые удары по Ирану и возобновили морскую блокаду.

14 июля CENTCOM завершило новую волну ударов по Ирану, поразив десятки военных целей вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов страны. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM), пишет rbc.ua

Истребители, дроны и корабли США в течение семи часов применяли боеприпасы против иранских объектов – пусковых установок ракет и дронов, военно-морских средств и систем береговой обороны.

В тот же день США возобновили морскую блокаду судов, направляющихся в иранские порты, прибрежные районы или оттуда.

По данным CENTCOM, американские силы остаются "бдительными, боеспособными и готовыми" выполнять операции по приказу главнокомандующего.

Источник
rbc.ua logorbc
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