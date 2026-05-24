Иран оставит за собой контроль над Ормузским проливом.

Это передает агентство Fars.

Ранее Трамп заявил в Truth Social, что в рамках сделки с Тегераном «Ормузский пролив будет открыт».

Однако, как пишет Fars, согласно проекту текста, даже при возможной сделке пролив останется под управлением Ирана. При этом Тегеран согласился лишь на увеличение числа проходящих судов до уровня до войны, однако это не означает «свободного транзита» в прежнем смысле.

Управление проливом, включая маршруты, график, порядок прохода и выдачу разрешений, по-прежнему остается в ведении иранской стороны.

Ранее США настаивали на обсуждении иранской ядерной программы как ключевого условия любой сделки. По данным агентства, Иран не давал обязательств по этому вопросу, и он на текущем этапе переговоров не обсуждается.

До этого, 21 мая, Трамп заявил, что Вашингтон выступает против взимания Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив. Кроме того, Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ также заявили, что коммерческие и торговые суда не должны пересекать пролив по указанному Ираном маршруту, который следует рассматривать «как попытку контролировать движение судов».

Ормузский пролив был фактически перекрыт после начала войны в Иране.