США хотят создать собственную авиакомпанию для депортации нелегальных мигрантов.

Министерство внутренней безопасности США ищет подрядчика для управления государственной авиагруппой, которую будут использовать для депортаций, добровольного возвращения мигрантов, медицинской эвакуации и кризисных миссий.

По данным Bloomberg, флот должен включать семь Boeing 737-700 или аналогичных самолетов и два дальнемагистральных Gulfstream G650ER/C-37B.

Сейчас иммиграционная служба ICE в основном пользуется чартерными самолетами частных компаний. Но, как следует из закупочной документации, Вашингтон хочет, чтобы новая структура могла работать круглосуточно и выполнять рейсы как внутри США, так и за рубежом. Подрядчик должен будет предоставить экипажи, техническую поддержку, медперсонал и обслуживание самолетов.

Ранее в Министерстве внутренней безопасности заявляли, что собственная флотилия поможет быстрее проводить депортации и сэкономит бюджету до $279 млн в год. По данным Bloomberg, власти также рассматривают модель с одной базой или сетью аэропортов по принципу крупных авиакомпаний.