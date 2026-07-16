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rupor.md logorupor
16 Июля 2026, 14:53
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Из Италии депортируют молдаванина: управлял авто в состоянии алкогольного опьянения

Полиция города Сан-Дона-ди-Пьяве в Италии задержала 25-летнего гражданина Молдовы, который управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в крови водителя превышал норму более чем в три раза.

Из Италии депортируют молдаванина: управлял авто в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Из Италии депортируют молдаванина: управлял авто в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полицейские остановили автомобиль с иностранными номерами, который ехал в сторону центра города. Водитель вызвал подозрения: он не смог назвать владельца машины, которая официально была зарегистрирована на другого человека, передает rupor.md

А в ходе детальной проверки выяснилось, что задержанный гражданин Молдовы уже имел судимости за преступления против личности и собственности, а также ранее получил предписание о депортации. Все документы, которые он показал патрульным — от румынских удостоверения личности и водительских прав до техпаспорта и страховки на машину — оказались поддельными.

Сейчас задержанный находится под арестом. Миграционная служба местной полиции уже начала оформлять все необходимые документы, чтобы выслать нарушителя на родину в Молдову.

Источник
rupor.md logorupor
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