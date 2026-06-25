Из Италии депортируют 42-летнего гражданина Молдовы: признан опасным для общества.

В итальянской провинции Фрозиноне полиция вчера, 24 июня, задержала и отправила под арест 42-летнего гражданина Молдовы за домашнее насилие, незаконное ношение оружия и нелегальное пребывание в стране

Как сообщает местное издание FrosinoneToday, мужчину признали общественно опасным, из-за чего власти приняли решение о его высылке на родину, пишет rupor.md

В ходе рейдов по борьбе с незаконной миграцией правоохранители проверили документы гражданина Молдовы и подняли его криминальное досье. Выяснилось, что за ним числится ряд нарушений закона, включая жестокое обращение в семье, игнорирование миграционных правил и хранение оружия. Глава местной полиции посчитал, что дальнейшее нахождение мужчины в Италии угрожает общественной безопасности, и подписал приказ о его выдворении.

Задержанного под конвоем доставили в Центр содержания для репатриации, который расположен в Риме. В этом депортационном лагере наш соотечественник будет находиться под арестом до тех пор, пока итальянские власти не оформят все документы для его фактической отправки в Молдову.