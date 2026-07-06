Гражданина Индии выдворили из Молдовы после попытки незаконно пересечь границу.

Сотрудники Генерального инспектората по миграции (ГИМ) под конвоем выдворили с территории Молдовы 23-летнего гражданина Индии, который был привлечен к ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Для исполнения решения о выдворении определением суда Бельц иностранец был помещен в Центр временного размещения иностранцев Генерального инспектората по миграции. В его отношении было вынесено решение о принудительном возвращении под конвоем, а также введен запрет на въезд на территорию Республики Молдова сроком на пять лет.

Генеральный инспекторат по миграции предупреждает, что любой иностранный гражданин, пытающийся незаконно пересечь государственную границу, а также лица, нарушающие режим пребывания на территории Республики Молдова, будут подвергаться мерам принудительного возвращения в соответствии с действующим законодательством.