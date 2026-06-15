США и Иран заявили о достижении мирного соглашения.

Тегеран также подтвердил это. При этом точные детали соглашения по-прежнему остаются неизвестными, пишет bbc.com

«По итогам интенсивных переговоров мы рады объявить о заключении мирного соглашения между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. Обе стороны объявили о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане», — написал в соцсети X премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

По его словам, официальная церемония подписания соглашения состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Пакистан, который является посредником в переговорах между США и Ираном, поблагодарил Вашингтон и Тегеран, а также Катар, Саудовскую Аравию и Турцию, которые участвовали в достижении соглашения.

«Теперь, когда соглашение достигнуто, посредники организуют на этой неделе серию встреч. Эти обсуждения, предшествующие реализации соглашения, заложат основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания», — добавил Шариф.

Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что «соглашение с Ираном завершено».

«Поздравляю всех! Настоящим я полностью санкционирую беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно с этим санкционирую немедленное снятие морской блокады со стороны Вооруженных сил США. Корабли всего мира, запускайте двигатели. Пусть нефть течет!» — добавил он.

Позднее в беседе с журналистами Трамп уточнил, что Ормузский пролив будет открыт после подписания соглашения с Ираном.