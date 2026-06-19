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eurointegration.com.ua logoeurointegration
19 Июня 2026, 10:10
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США и Иран разрабатывают секретные предложения по реализации соглашения

США и Иран работают над подготовкой секретных предложений по реализации 14-пунктного соглашения, подписанного на этой неделе, включая детали решения вопроса о будущем иранской ядерной программы.

США и Иран разрабатывают секретные предложения по реализации соглашения.
США и Иран разрабатывают секретные предложения по реализации соглашения.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников, пишет eurointegration.com.ua

Источники подчеркнули, что эти документы далеки от окончательного варианта.

Иран не подписал никаких дополнительных документов, как это было в случае с меморандумом о взаимопонимании, что вызывает вопрос о том, не преувеличила ли администрация обязательства, которых она добилась от Ирана, и еще раз подчеркивает, насколько быстро могут рухнуть хрупкие политические усилия по достижению окончательного соглашения.

По словам источника, для получения официального одобрения Ираном этих до сих пор секретных предложений потребовалось бы дополнительное время, поэтому американская сторона решила ограничиться обнародованием подписанного меморандума о взаимопонимании и проработать остальные детали в ходе следующих переговоров.

Хотя представители администрации Трампа заявили законодателям, что им ничего не известно о каких-либо "параллельных соглашениях", связанных с меморандумом о взаимопонимании, они все же признали, что существуют некоторые документы, которые не были обнародованы.

CNN не удалось узнать много подробностей о содержании рабочих предложений.

Региональный чиновник охарактеризовал записанные части предложений как "рабочие" документы, которые обе стороны договорились официально оформить в качестве следующего шага.

Источники отметили, что они содержат больше конкретики относительно того, к чему стремятся американские переговорщики в качестве дальнейшего курса переговоров, в частности в отношении ядерной программы Ирана.

По словам источников, вспомогательные предложения содержат определённое взаимопонимание по вопросу о том, будет ли Ирану разрешено продолжать обогащать уран на любом уровне – это ключевой момент не только технических споров в ходе первоначальных переговоров, но и один из самых спорных политических вопросов в контексте внутреннего хаоса вокруг соглашения.

Как известно, США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны и открытию Ормузского пролива, и соглашение уже вступило в силу.

Также США сообщили, что сняли морскую блокаду с иранских портов.

Перед этим в администрации Трампа в устной форме раскрыли текст подписанного с Ираном документа.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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