Иран и США приближаются к мирному соглашению, это вопрос нескольких дней.

Об этом сообщает газета Financial Times (FT). По информации издания, США в свою очередь ослабят блокаду иранских портов и согласятся на смягчение санкций, а также на поэтапное размораживание активов Тегерана за рубежом, передает dw.com

Представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил 23 мая, что Тегеран обсуждает "меморандум о взаимопонимании" по прекращению войны в качестве первого этапа, после чего в течение 30-60 дней планируется выработать детали более широкого соглашения. "Сейчас мы дорабатываем этот меморандум о взаимопонимании", - сказал он.

"Сделка, похоже, движется в правильном направлении. Сейчас она находится на рассмотрении у американцев", - в свою очередь указал один из дипломатов, осведомленных о ходе переговоров. "Иранцы, вероятно, готовы пойти на большие уступки в вопросе атомной энергетики, но не сделают этого, пока идет война - данная сделка поможет преодолеть этот пробел", - добавил он.

Очередной раунд переговоров посредников с Тегераном

Посредники надеются, что договоренности будут способствовать тому, чтобы президент США Дональд Трамп не возвращался к нанесению ударов по Исламской Республике.

Признаки прогресса появились после того, как 21 и 22 мая пакистанские и катарские переговорщики провели очередной раунд обсуждений с иранскими коллегами. Посредники поддерживали постоянный контакт со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в ходе диалога с иранской делегацией, которую возглавляли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи, пишет FT.

По данным агентства AP, Иран сообщил о "сокращении разногласий" в переговорах с США, а госсекретарь Марко Рубио заявил журналистам в Индии, что "достигнут определенный прогресс" и "сегодня позже могут появиться новости" относительно развития ситуации.

Иран и США обменялись списком условий для старта переговоров

В начале месяца Иран передал США свой проект плана прекращения боевых действий и начала мирных переговоров, который состоит из 14 пунктов. В их числе - гарантии ненападения, снятие блокады иранских портов в Ормузском проливе, разморозка активов и вывод американских войск с Ближнего Востока.

Трамп назвал этот план неприемлемым и выдвинул встречные требования: отказ от репараций, разморозку только 25% активов, передачу США 400 килограммов обогащенного урана и гарантию того, что в Иране будет работать только один ядерный комплекс.