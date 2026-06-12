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eurointegration.com.ua logoeurointegration
12 Июня 2026, 22:16
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Глава МИД Ирана: Соглашение с США "ближе, чем когда-либо"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтон и Иран ""ближе, чем когда-либо" к подписанию договоренности, которая положит конец войне.

Глава МИД Ирана: Соглашение с США &#34;ближе, чем когда-либо&#34;.
Глава МИД Ирана: Соглашение с США "ближе, чем когда-либо".

12 июня Аракчи опубликовал заявление о том, что согласование меморандума о взаимопонимании (формальное название документа, вокруг которого ведутся переговоры с США) – "как никогда близко", передает eurointegration.com.ua 

"До его финализации советуем СМИ воздержаться от спекуляций относительно содержания... Все детали будут сообщены общественности в надлежащее время", – добавил он.

Президент США Дональд Трамп перепостил заявление Аракчи в своей соцсети Truth Social.

Глава МИД Ирана: Соглашение с США "ближе, чем когда-либо"

Перед этим журналистам стало известно от источников, что США и Иран могут подписать договоренность о прекращении боевых действий и восстановлении судоходства через Ормузский пролив перед саммитом "Группы семи" 15-17 июня.

Трамп заявил, что подписание соглашения с Ираном может состояться уже в эти выходные, 13-14 июня.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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