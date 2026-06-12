Глава МИД Ирана: Соглашение с США "ближе, чем когда-либо".

12 июня Аракчи опубликовал заявление о том, что согласование меморандума о взаимопонимании (формальное название документа, вокруг которого ведутся переговоры с США) – "как никогда близко", передает eurointegration.com.ua

"До его финализации советуем СМИ воздержаться от спекуляций относительно содержания... Все детали будут сообщены общественности в надлежащее время", – добавил он.

Президент США Дональд Трамп перепостил заявление Аракчи в своей соцсети Truth Social.

Перед этим журналистам стало известно от источников, что США и Иран могут подписать договоренность о прекращении боевых действий и восстановлении судоходства через Ормузский пролив перед саммитом "Группы семи" 15-17 июня.

Трамп заявил, что подписание соглашения с Ираном может состояться уже в эти выходные, 13-14 июня.