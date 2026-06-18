США и Иран подписали предварительное соглашение о мире.

Меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций с Тегерана и создание фонда восстановления Ирана.

Иран и США подписали предварительное мирное соглашение, подтвердил президент США Дональд Трамп и иранский МИД, пишет bbc.com

«Он подписан. Подписан в Версале. Я только что подписал его», — подтвердил Трамп после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце. Трамп при этом в очередной раз пригрозил возобновить атаки, если Иран не выполнит свои обязательства.

Свою подпись под меморандумом поставил и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Война с Ираном, начатая США и Израилем 28 февраля, унесла жизни тысяч людей, в основном в Иране и Ливане. В ответ Тегеран атаковал Израиль и союзников США в Персидском заливе.

Конфликт спровоцировал масштабный энергетический кризис из-за фактического закрытия Ираном Ормузского пролива.

В среду представители администрации США собрали журналистов во время встречи стран «Большой семерки» в Эвиане и зачитали им текст меморандума из 14 пунктов.

Соглашение продлевает прекращение огня, объявленное в апреле, еще на 60 дней, чтобы позволить сторонам договориться об окончательном перемирии.

И Трамп, и члены его команды подчеркивают, что пока это только меморандум, и его положения будут выполняться, только если Иран «будет хорошо себя вести».