theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bbc.com logobbc
18 Июня 2026, 08:20
91
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

США и Иран подписали предварительное соглашение о мире

Меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций с Тегерана и создание фонда восстановления Ирана.

США и Иран подписали предварительное соглашение о мире.
США и Иран подписали предварительное соглашение о мире.

Иран и США подписали предварительное мирное соглашение, подтвердил президент США Дональд Трамп и иранский МИД, пишет bbc.com

«Он подписан. Подписан в Версале. Я только что подписал его», — подтвердил Трамп после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце. Трамп при этом в очередной раз пригрозил возобновить атаки, если Иран не выполнит свои обязательства.

Свою подпись под меморандумом поставил и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Война с Ираном, начатая США и Израилем 28 февраля, унесла жизни тысяч людей, в основном в Иране и Ливане. В ответ Тегеран атаковал Израиль и союзников США в Персидском заливе.

Конфликт спровоцировал масштабный энергетический кризис из-за фактического закрытия Ираном Ормузского пролива.

В среду представители администрации США собрали журналистов во время встречи стран «Большой семерки» в Эвиане и зачитали им текст меморандума из 14 пунктов.

Соглашение продлевает прекращение огня, объявленное в апреле, еще на 60 дней, чтобы позволить сторонам договориться об окончательном перемирии.

И Трамп, и члены его команды подчеркивают, что пока это только меморандум, и его положения будут выполняться, только если Иран «будет хорошо себя вести».

Источник
bbc.com logobbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте