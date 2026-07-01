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epravda.com.ua logoepravda
1 Июля 2026, 22:33
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США и Иран провели переговоры о правилах прохода судов через Ормуз

США и Иран провели в Дохе непрямые технические переговоры по вопросу прохода судов через Ормузский пролив и закрепления длительного перемирия после последнего обострения.

США и Иран провели переговоры о правилах прохода судов через Ормуз.
США и Иран провели переговоры о правилах прохода судов через Ормуз.

Переговоры основываются на промежуточном соглашении из 14 пунктов, которое стороны подписали в прошлом месяце. Оно должно было остановить войну, открыть Ормузский пролив и дать старт 60-дневному периоду переговоров о постоянном мирном соглашении, передает epravda.com.ua

Однако Вашингтон и Тегеран публично разошлись в трактовке этой договоренности. Это привело к взаимным ударам на протяжении последней недели и не дало практически никаких признаков прогресса по более сложным вопросам, в частности по ядерной программе Ирана.

По словам двух высокопоставленных иранских источников, Тегеран хочет добиться международного признания своего контроля над проливом и права взимать плату с судов, входящих в Персидский залив или выходящих из него.

Движение через Ормуз уже частично возобновилось. До войны через пролив проходила около пятой части мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что "денуклеаризация Ирана продвигается хорошо", но не привёл подробностей. О переговорах в Дохе он сказал: "У них были очень хорошие встречи, посмотрим".

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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