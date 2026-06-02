2 Июня 2026, 19:06
В Иране заявили о планах «национализировать» Ормузский пролив

Представитель президиума парламента Ирана Аббас Гударзи заявил о намерении Тегерана «национализировать» Ормузский пролив.

«Когда нефть была национализирована, история оценила значение этого решения в тот промежуток времени. Сегодня мы хотим национализировать Ормузский пролив», — сказал Гударзи, передает isna.ir

Заявление депутата отсылает к событиям 1951 года, когда по инициативе премьер-министра Мохаммада Мосаддека в Иране была проведена национализация нефтяной отрасли. Тогда власти страны установили государственный контроль над нефтегазовым сектором.

1 июня Иран приостановил переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане. По данным СМИ, иранская переговорная группа прекращает обмен текстами с Вашингтоном через посредников в связи с продолжением преступлений Израиля в Ливане и нарушением перемирия на всех фронтах. 

В Иране заявили, что Тегеран не возобновит переговоры с США, пока Израиль не прекратит военную операцию в Ливане и не выведет свою армию с территории страны. 

Также в Иране сообщили о готовности полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе, чтобы «наказать» Израиль и его союзников за их действия в отношении Ливана.

Источник
