Рубио: США готовы посредничать в переговорах по Украине.

США "готовы и настроены сделать все возможное", чтобы поспособствовать окончанию войны в Украине, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио, комментируя во вторник, 26 мая, телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Его слова опубликованы на сайте американского ведомства, пишет dw.com

Отвечая на вопросы журналистов, госсекретарь США сказал, что, по словам Лаврова, из-за предстоящих ударов "Киев станет очень опасным местом". Такое сообщение, как отмечает Рубио, российская сторона разослала всем диппредставительствам украинской столицы, однако, "очевидно, Путин хотел", чтобы Лавров передал это "непосредственно президенту" Дональду Трампу. "И я сказал, что сейчас нет активных или запланированных переговоров с Украиной, но США всегда готовы сыграть конструктивную и полезную роль, если такая возможность представится", - отметил Рубио.

Госсекретарь США также прокомментировал российскую атаку по Киеву в ночь на 24 мая. "Каждый раз, когда вы видите эти крупные удары с той или иной стороны, это напоминает о том, почему это ужасная война, которая длится дольше, чем Вторая мировая, и о том, что она должна закончиться. США готовы и настроены сделать все возможное, чтобы поспособствовать окончанию этой войны. Надеюсь, в какой-то момент появится возможность, чтобы мы снова сыграли такую роль", - сказал Рубио.

Лавров - Рубио: РФ приступает к "системным ударам" по Киеву

Вечером 25 мая МИД России сообщил, что глава ведомства Лавров созвонился с Рубио по поручению президента России Владимира Путина. В ходе разговора российский министр, в частности, заявил, что армия РФ "приступает к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений".

Кроме того, Лавров "привлек внимание" к заявлению МИД России о том, что США и другим странам с представительствами в Киеве "рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан".

В ответ на это посол Евросоюза в Украине Катерина Матернова заявила, что ЕС "никуда не уходит". "Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной", - подчеркнула она. В МИД Польши также заявили, что любые нападения на диппредставительства страны будут восприниматься как "преднамеренные и умышленные".