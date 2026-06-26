SpaceX планирует вывести мобильную сеть Starlink на потребительский рынок США.

Компания Илона Маска SpaceX планирует запустить мобильную связь Starlink на потребительском рынке США.

Об этом сообщила газета Financial Times

По информации издания, президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила инвесторам во время недавнего роуд-шоу в рамках IPO, что компания рассматривает возможность запуска розничного продукта Starlink и может построить собственную наземную мобильную сеть в США. В настоящее время компания же предлагает прямое подключение к сотовой связи с помощью T-Mobile в США, обеспечивая дополнительное покрытие из космоса для расширения доступа в Интернет в отдаленных районах.

Компания планирует построить в США собственную наземную сеть вышек мобильной связи. Она будет работать в связке со спутниковой группировкой.

Осенью прошлого года SpaceX приобрела у EchoStar лицензии на использование беспроводного спектра для Starlink примерно за $20 млрд, что позволило ей быстро создать надежную и доступную услугу прямой связи с сотовой связью, используя беспроводные радиоволны EchoStar.

На текущий момент спутниковый интернет Starlink уже обслуживает более 10 млн абонентов по всему миру. Переход к мобильным контрактам эксперты называют одним из самых масштабных коммерческих расширений в истории компании.