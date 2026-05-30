theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bild
30 Мая 2026, 18:15
7
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Маск хочет вывести на биржу SpaceX: она войдёт в топ-6 самых дорогих компаний мира

Техмиллиардер Илон Маск конфиденциально подал документы для выхода SpaceX на Уолл-стрит.

Маск хочет вывести на биржу SpaceX: она войдёт в топ-6 самых дорогих компаний мира.
Маск хочет вывести на биржу SpaceX: она войдёт в топ-6 самых дорогих компаний мира.

Об этом сообщают Reuters, Bloomberg, AP и Daily Mail, передает bild.de

В случае выхода на биржу SpaceX, которая оценивается в 1,75 трлн долларов, сразу обойдёт даже таких гигантов как Tesla и Meta. Впереди останутся только Nvidia, Apple, Google Alphabet, Microsoft и Amazon. Этот шаг может принести компании более 50 млрд долларов инвестиций. 

SpaceX планирует продать лишь несколько процентов своих акций. Большая часть концерна по-прежнему останется в собственности Илона Маска и текущих акционеров.

Высокая цена компании связана со спутниковым интернетом Starlink, ракетной программой Starship и многомиллиардными заказами NASA и Пентагона. Starlink уже насчитывает более 2,5 миллиона пользователей в десятках стран по всему миру. 


Источник
bild
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте