Маск хочет вывести на биржу SpaceX: она войдёт в топ-6 самых дорогих компаний мира.

Об этом сообщают Reuters, Bloomberg, AP и Daily Mail, передает bild.de

В случае выхода на биржу SpaceX, которая оценивается в 1,75 трлн долларов, сразу обойдёт даже таких гигантов как Tesla и Meta. Впереди останутся только Nvidia, Apple, Google Alphabet, Microsoft и Amazon. Этот шаг может принести компании более 50 млрд долларов инвестиций.

SpaceX планирует продать лишь несколько процентов своих акций. Большая часть концерна по-прежнему останется в собственности Илона Маска и текущих акционеров.

Высокая цена компании связана со спутниковым интернетом Starlink, ракетной программой Starship и многомиллиардными заказами NASA и Пентагона. Starlink уже насчитывает более 2,5 миллиона пользователей в десятках стран по всему миру.



