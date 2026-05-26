SpaceX в пять раз повысила цены на услуги спутникового интернета Starlink для Пентагона.

По данным агентства, о повышении цен представители компании объявили на одной из встреч с чиновниками американского военного ведомства. Эта встреча произошла «через несколько недель» после начала войны — когда именно, неясно, передает theins.ru со ссылкой на reuters.com

Изначально военные платили около $5 тысяч за подключение к каждому терминалу. Однако в SpaceX заявили, что Пентагон фактически использовал иной уровень обслуживания, стоимость которого приближалась к $25 тысячам. Спутниковый Интернет от Starlink использовали на беспилотниках-камикадзе LUCAS — это дешевая американская модель, которую можно сравнить с иранскими Shahed.

SpaceX продает Пентагону военную версию Starlink под названием Starshield. Компания утверждала, что дроны LUCAS работали на условиях, которые соответствовали скорее «авиационной подписке» (той, которая предоставляется авиации), нежели более дешевому наземному или мобильному тарифу. Официальные представители Пентагона возражали, что ценник в $25 тысяч рассчитан на воздушные суда, а не на дроны-камикадзе. Военные аргументировали свою позицию и тем, что дроны используют соединение Starlink лишь на протяжении нескольких минут или часов. Обсуждаемая сумма — это стоимость месячной подписки на устойчивое интернет-соединение.

В итоге Пентагон всё же согласился на повышение цен. Фактически это удвоило для военного ведомства стоимость беспилотников, отмечает Reuters.

Официально военное ведомство отказалось комментировать эту информацию. Там добавили, что управление, ответственное за приобретение терминалов, — Управление коммерческой спутниковой связи — работает над поиском альтернативных поставщиков.

По словам двух источников Reuters, Пентагон также столкнулся с разногласиями с руководством SpaceX по вопросам ценообразования планов по предоставлению населению Ирана доступа к Starlink. Эти споры лишь подчеркивают растущую зависимость военного ведомства от компании Маска: сопоставимой альтернативы Starlink пока не предлагает ни одна компания, отмечает агентство.