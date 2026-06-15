Глушение мобильной связи в молдавских тюрьмах оказалось слишком дорогим.

Александру Адам, директор Национальной администрации пенитенциарных учреждений, пояснил, что, согласно полученным коммерческим предложениям, эти расходы покрывают только закупку технического оборудования для тюрьмы на 350 человек, при этом конечная стоимость зависит от особенностей местности и конструкции зданий, сообщает logos-press.md

«Это также зависит от расположения или ландшафта местности. Кроме того, имеет значение количество блоков содержания под стражей и материал, из которого они изготовлены. Помимо этих 11 млн, необходимы затраты на строительные работы, так как данное оборудование должно быть размещено на специальных опорах. К этому добавляются расходы на эксплуатацию — около 700 тыс. леев в год на электроэнергию, согласно расчетам операторов для учреждения на 350 человек. Таковы затраты», — пояснил Адам.

Он соотносит эту сумму с общим годовым бюджетом пенитенциарной системы страны, который составляет около 3 млн леев. Исключением стал лишь прошлый год, когда на нужды безопасности было выделено 16 млн леев.

«Мы направили эти средства на приобретение передовых технологий идентификации, включая детекторы нелинейных переходов и анализаторы спектра. Это позволяет нам эффективно выявлять работающие мобильные телефоны и места незаконного использования сетей», — заключил глава учреждения.