Совбез ООН созовет экстренное заседание по просьбе Украины.

"Недавняя волна российских ударов является еще одним напоминанием о том, что Москва по-прежнему предпочитает эскалацию миру, а террор - дипломатии", - написал он, передает dw.com

По словам украинского дипломата, продолжение международного давления на Россию по-прежнему имеет решающее значение "для восстановления уважения к Уставу ООН" и продвижения значимого предложения президента Украины Владимира Зеленского по прекращению войны.

"Мы благодарим наших партнеров за их постоянную поддержку и вклад в достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - отметил министр.

Письмо Зеленского Путину

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил встречу российскому лидеру Владимиру Путину. "Я предлагаю назначить четкую дату встречи", - говорилось в открытом письме Путину с призывом остановить войну РФ в Украине, которое 4 июня было размещено на официальном интернет-представительстве Зеленского.

Есть страны, которые традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира, констатировал глава украинского государства. "Швейцария, Турция, страны арабского мира - многие могут и хотят принять эту встречу. Именно лидеры решают ключевые вопросы - так было и будет всегда", - подчеркивалось в послании.

Владимир Зеленский выразил мнение, что к двустороннему треку переговоров могут присоединиться другие участники, в том числе из Европы, действительно способные влиять на ситуацию и выступить гарантами безопасности. По его словам, "украинские и европейские вопросы решаются не в Анкоридже".

"Линия фронта сейчас - это линия, с которой должна начаться дипломатия", - подчеркнул президент Украины в послании.

Президент РФ отказался от встречи с украинским лидером

Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Адресованное ему открытое письмо Зеленского глава Кремля назвал "бумажкой с элементами хамства", которую ему "подсунул" пресс-секретарь Дмитрий Песков, а сам он лишь "бегло посмотрел" ее.

По словам Путина, встреча на высшем уровне имеет смысл только после выработки конкретных договоренностей о прекращении войны. Он же утверждал, что "никогда не отказывался от встречи с Зеленским", но не желает "переливать из пустого в порожнее".

Россия 2 июня вновь нанесла массированный удар по Украине, главной целью вновь стал Киев. Во время воздушной атаки РФ запустила 656 БПЛА и 73 ракеты, из них 41 - по баллистической траектории, в том числе восемь "Цирконов" и 33 "Искандера-М", сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.