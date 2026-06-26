Доклад ООН: Новые наркотики наводняют рынки.

Наркоторговцы, используя технологии и глобальную нестабильность, выводят на рынки новые виды наркотиков, следует из доклада Управления ООН по наркотикам и преступности.

Наркоторговцы эффективно применяют новые технологии и используют глобальную нестабильность для внедрения новых видов наркотиков. Преступные сети экспериментируют с различными маршрутами и методами торговли, агрессивно продвигаясь на новые рынки. Об этом говорится во Всемирном докладе о наркотиках 2026 года, опубликованном в пятницу, 26 июня, Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), передает dw.com

"Мы стали свидетелями беспрецедентного всплеска новых видов наркотиков на рынке, и, что вызывает особую обеспокоенность, некоторые из них - более мощные или опасные, чем прежде", - заявила исполнительный директор УНП ООН Моника Джума. По ее словам, последствия этой тенденции уже ощущаются. К ним относятся "миллионы преждевременных смертей и безвозвратно утерянных лет здоровой жизни населения". Оборот и употребление наркотиков нарушают также экономические процессы, дестабилизируют ситуацию и способствуют насилию.

"Необходимость сосредоточиться на пресечении деятельности организованных преступных групп сильна как никогда. Мы должны активизировать превентивные меры, расширить обмен информацией и координировать совместные операции, одновременно увеличивая инвестиции в профилактику и лечение", - подчеркнула Джума.

Потребление наркотиков выросло более чем на треть за 10 лет

По оценкам УНП ООН, в 2024 году наркотики употребляли 331 миллион человек, что составляет 6,2 процента мирового населения в возрасте от 15 до 64 лет. За последние 10 лет употребление наркотиков в мире выросло на 34%. Каннабис остается самым распространенным наркотиком с огромным отрывом: в 2024 году насчитывалось 256 миллионов потребителей этого вещества. За ним следуют опиоиды (63 миллиона), амфетамины (32 миллиона), кокаин (25 миллиона) и экстази (21 миллион).

В докладе отмечается, что производство, контрабанда и употребление каннабиса в последние годы претерпели значительные изменения, что, вероятно, связано с политикой легализации или декриминализации каннабиса в некоторых странах. Число людей, употребляющих каннабис, за последние 10 лет выросло на 40%, а объем изъятого каннабиса в 2024 году достиг исторического максимума.

Наркоторговцы разрабатывают новые синтетические вещества

Одновременно производители запрещенных веществ продолжают изобретать все новые синтетические наркотики в попытках обойти регулирование и обмануть правоохранительные органы. В 2024 году было изъято в пять раз больше типов наркотиков, чем в период до 2000 года, свидетельствуют данные УНП ООН. К примеру, число новых психоактивных веществ, циркулирующих на наркорынках, в 2024 году достигло 755, причем 118 из этих веществ были зарегистрированы впервые.

Растущая доступность новых синтетических опиоидов, таких как фентанилы, нитазены и орфины, указывает на то, что торговцы ищут альтернативу героину на фоне введенного в Афганистане в 2022 году запрета на производство опиума, говорится в докладе. Эксперты предупреждают, что отказ от опиатов растительного происхождения в пользу синтетики может вызвать перманентный сдвиг на мировом опиоидном рынке, что изменит характер потребления этих веществ и сопутствующего вреда.