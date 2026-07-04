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media
4 Июля 2026, 09:36
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ООН предупреждает: Эль-Ниньо грозит экстремальной погодой по всему миру

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) при ООН предупредила, что природное явление Эль-Ниньо, уже начавшееся, может быстро перейти в мощную фазу в период с июля по сентябрь.

ООН предупреждает: Эль-Ниньо грозит экстремальной погодой по всему миру.
ООН предупреждает: Эль-Ниньо грозит экстремальной погодой по всему миру.

Это повышает риск экстремальных погодных условий по всему миру - засух, ливней и аномальной жары, передает media.az

Об этом говорится в пресс-релизе организации.

ВМО призвала правительства срочно подготовиться к возможным последствиям. Согласно прогнозам климатических центров, температура воды в тропической части Тихого океана значительно превысит норму, и модели показывают высокую согласованность. В организации отмечают, что явление будет усиливаться осенью и затронет многие регионы, включая экваториальную Атлантику.

Глава ВМО Селеста Сауло подчеркнула, что сезонные прогнозы и ранние предупреждения критически важны для защиты жизней и экономики, особенно в сельском хозяйстве и здравоохранении. Ожидается, что температура будет выше средней на большей части суши, а осадки распределятся неравномерно. При этом изменение климата, по данным ВМО, не увеличивает частоту Эль-Ниньо, но может усиливать его разрушительные последствия - например, ураганы в Тихом океане.

В середине июня уже сообщалось о начале проявления Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана. Тогда специалисты предупреждали о повышенном риске жары и засухи в ряде регионов.

Источник
media
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