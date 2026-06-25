Молдова подписала соглашение с ООН о промышленном развитии.

В рамках визита в Австрию вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Еуджениу Осмокеску провел встречу с генеральным директором Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Гердом Мюллером.

В ходе встречи была официально подписана Программа странового партнерства для Республики Молдова на 2026-2032 годы, передает logos-pres.md

Программа устанавливает стратегические рамки сотрудничества между Молдовой и ЮНИДО и направлена на поддержку устойчивого промышленного развития, повышение конкурентоспособности предприятий, продвижение «зеленого» и цифрового перехода и процесса европейской интеграции Молдовы.

В ходе дискуссий вице-премьер Еуджениу Осмокеску высоко оценил поддержку, оказываемую ЮНИДО для модернизации национальной экономики, и подчеркнул важность новой программы для привлечения инвестиций, развития навыков, поддержки малых и средних предприятий и создания новых рабочих мест.

Кроме того, официальные лица рассмотрели возможности расширения сотрудничества, включая возможность реализации в Республике Молдова инициатив, направленных на укрепление промышленной устойчивости и трансфер современных технологий, по модели других успешных проектов. Подписание данного соглашения подтверждает общую приверженность построению более конкурентоспособной, инновационной и устойчивой национальной экономики.

Повестка дня визита в Вену также включала важную экономическую составляющую, организованную при содействии Посольства Республики Молдова в Австрии. Вице-премьер принял участие во встрече с представителями австрийских компаний из таких стратегических сфер, как промышленность, энергетика, логистика и транспорт, которая послужила платформой для диалога об инвестиционных возможностях и перспективах углубления экономического сотрудничества между двумя государствами.

Осмокеску представил приоритеты правительства в области экономического развития и цифровизации.