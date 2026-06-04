Состояние миллионеров и миллиардеров мира приблизилось к рекордным 100 трлн долларов.

Стремительный рост акций в сфере искусственного интеллекта увеличил количество богачей на 2 миллиона человек. Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

"Сто триллионов долларов активов в мире – это просто огромная и потрясающая сумма денег, и, честно говоря, огромная возможность", – отметил руководитель отдела стратегических учетных записей американского консалтингового бизнеса BlackRock по богатству Джаред Мерфи.

Источники и география капитала

Главным фактором увеличения состояния стал подъем рынка акций, связанный с развитием индустрии искусственного интеллекта. Это увеличило количество миллионеров на 2 миллиона человек, подняв общую цифру до 25,3 миллионов. Наиболее динамично росло состояние лиц с капиталом от $30 миллионов, численность которых достигла 250 000 человек.

Ожидаемое первичное публичное размещение акций (IPO) компании SpaceX может увеличить количество состоятельных лиц и сделать Илона Маска первым в мире триллионером. Также ожидается выход на Уолл-стрит компаний Anthropic и OpenAI.

Распределение по регионам продемонстрировало следующие показатели:

Соединенные Штаты Америки увеличили количество миллионеров на 736 000 человек, достигнув общего количества 8,7 миллиона, а состояние состоятельных граждан выросло на 10%;

Азиатско-Тихоокеанский регион показал рост на 10,5% из-за высокого спроса на полупроводники, где Япония прибавила 436 000 миллионеров, а Китай – 154 000 человек;

в Европе количество богатых людей увеличилось на 6,5% на фоне снижения инфляции, при этом рынок Люксембурга вырос на 13,5%;

на Ближнем Востоке количество миллионеров уменьшилось на 1.4% из-за падения цен на нефть и локальные конфликты.

Структура портфелей

По состоянию на январь 2026 четверть всех активов миллионеров хранилась в публичных акциях. Доля альтернативных инвестиций, таких как криптовалюта, сырье и хедж-фонды, снизилась. В то же время, две трети инвесторов планируют расширить участие в частном акционерном капитале. В период с 2022 по 2025 годы по меньшей мере $1,5 триллиона новых активов перешли от традиционных фирм в семейные офисы и брокерские компании.

Параллельно с увеличением капитала углубилось неравенство доходов. По данным Федеральной резервной системы, в конце 2025 года 1% самых богатых жителей США контролировали почти 32% всего богатства страны, что является самым высоким показателем с 1989 года.