Средний возраст автобусов на межрайонных маршрутах — 22 года.

Автобусы, курсирующие по межрайонным маршрутам в Республике Молдова, имеют в среднем 22 года эксплуатации. За последние пять лет перевозчики были оштрафованы более чем в тысяче случаев за нарушение правил перевозок.

В прошлом году произошло 125 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, в результате которых погибли восемь человек и 170 получили травмы, пишет ipn.md

Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) уточняет, что в Республике Молдова действует 921 регулярный межрайонный маршрут, по которым выполняется 2582 рейса. Наибольшая часть национальной сети сосредоточена в муниципии Кишинёв — 681 маршрут и 2008 регулярных рейсов.

Ведомство отмечает, что распределение маршрутов различается по районам. За столицей следуют Яловены — 392, Криуляны — 231, Новые Анены — 166, Оргеев — 149, Калараш — 111, Страшены — 108 и Хынчешты — 96. В конце списка находятся Каменка с 14 авторизированными рейсами, Приднестровский регион — 15, Григориополь — 17, Леова — 17 и Вулканешты — 17.

Также ANTA уточняет, что 134 населённых пункта в Республике Молдова с общей численностью около 16 тысяч человек не обслуживаются регулярными маршрутами общественного транспорта. Ситуация находится под постоянным мониторингом, а база данных периодически обновляется.

В период 2020–2025 годов инспекторы ANTA провели 587 проверок в офисах операторов автомобильных пассажирских перевозок. По итогам было составлено около 1200 протоколов о правонарушениях в отношении операторов межрайонных маршрутов. Наиболее частые нарушения: отправление рейсов в другое время, чем предусмотрено графиком; допуск автобусов без разрешительных документов или без действующего техосмотра; отклонение от утверждённых маршрутов; посадка и высадка пассажиров вне автостанций; невыдача билетов и перевозка пассажиров сверх разрешённой вместимости.

ДТП и нарушения с участием общественного транспорта

В то же время Национальный инспекторат общественной безопасности отмечает, что число аварий с участием общественного транспорта выросло с 108 в 2024 году до 125 в 2025 году. При этом число погибших почти утроилось — с трёх до восьми, а число пострадавших снизилось со 197 до 170.

Данные показывают, что большинство аварий произошло с участием автобусов и троллейбусов — 108 случаев, в результате которых погибли четыре человека и 140 получили ранения. В 17 авариях участвовали маршрутные микроавтобусы, в которых погибли четыре человека и ещё 30 получили травмы.

Учреждение уточняет, что из всех аварий прошлого года 87 были спровоцированы самими водителями общественного транспорта. Основные причины — несоответствующая дорожным и погодным условиям скорость, а также нарушение правил перевозки пассажиров.

Помимо контрольных мероприятий, проводимых ANTA, полиция провела 401 комплексную и тематическую проверку транспортных предприятий, 1068 осмотров автобусов перед рейсами и после возвращения в гараж, организовала 564 инструктажа для водителей и составила 157 протоколов о правонарушениях.