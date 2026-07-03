CNBC: Трамп массово скупал акции ИТ-гигантов во время спровоцированного им обвала.

Президент США Дональд Трамп заработал на покупке акций компаний-техногигантов во время обвала.

Сам американский президент заявил, что должность президента не влияет на рост его состояния, сообщает CNBC.

Телеканал ссылается на ежегодный финансовый отчет президента. Согласно документу, 8 апреля 2025 года Дональд Трамп купил акции 327 раз, что в пять раз превысило его среднесуточный показатель. Больше всего сделок пришлось на ценные бумаги Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft и Nvidia — в каждую из этих ИТ-компаний он вложил от $100 тыс. до $250 тыс.

По данным CNBC, покупки совпали с завершающей стадией четырехдневного обвала рынка, который был спровоцирован его указом о введении режима чрезвычайного положения в экономике, установившим 10% пошлину на импорт товаров из всех стран мира. Последующий отскок котировок принес ему крупную прибыль.

В интервью телеканалу господин Трамп отверг обвинения в том, что зарабатывает на своем посту, и подчеркнул, что сейчас активами управляет его семья. «Я ничего не делаю со своим бизнесом, им управляют мои дети. Я вложил много денег, у меня было много денег, и у меня есть много денег. Я всегда зарабатывал деньги, я хороший бизнесмен»,— сказал он.