В Молдове почти 950 дамб находятся в аварийном состоянии.

Состояние водной инфраструктуры в Молдове вызывает серьёзную обеспокоенность: около 950 дамб находятся в деградированном состоянии, а сотни озёр и прудов пересыхают.

Об этом говорилось на заседании парламентской комиссии по окружающей среде, климату и зелёному переходу, передает moldova1.md

По данным Министерства окружающей среды, из более чем 3 500 учтённых дамб менее 1 000 находятся в хорошем состоянии. Большинство объектов построены ещё в 1940–1980-х годах и требуют капитального ремонта или частичной реконструкции.

Госсекретарь ведомства Виктория Граций отметила, что только 42 водохранилища официально находятся в государственной собственности и управляются администрацией «Apele Moldovei».

Отдельной проблемой остаётся пересыхание водоёмов: около 30% объектов уже затронуты этим процессом. По словам специалистов, это связано с заиливанием, уменьшением притока воды, усилением испарения и климатическими изменениями.

Власти также сообщают о деградации ряда стратегических объектов. В частности, на дамбе Костешть–Стынка продолжаются восстановительные работы, которые, по оценкам чиновников, могут быть завершены к концу года.

В 2025 году правительство ужесточило правила эксплуатации водоёмов, обязав владельцев согласовывать их осушение с «Apele Moldovei» и Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям.

По данным Инспектората по охране окружающей среды, за год было выписано штрафов примерно на 290 тысяч леев за нарушения, включая отсутствие правил эксплуатации и незаконное использование водных ресурсов.

Представители ГИЧС также указали, что одной из причин рисков наводнений является нехватка специалистов по гражданской защите на уровне местных властей, а также недостаточное финансирование работ по очистке русел рек.

Обсуждение сопровождалось критикой: участники заседания отметили недостаточную конкретику в отчётах относительно финансирования и сроков реализации мер, а также недостаточную координацию между центральными и местными властями.

Также было отмечено ухудшение состояния Днестра: снижение уровня воды и отсутствие весенних паводков негативно влияют на экосистему реки.

В парламенте предложили создать электронный реестр водных объектов и расширить источники финансирования для восстановления гидротехнической инфраструктуры страны.