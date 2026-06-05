Солнечная энергетика экономит Европе €136 млн в день с начала войны с Ираном.

Солнечная энергетика помогает спасти Европу от разрушительных затрат на импорт ископаемого топлива, в то время как война против Ирана продолжает удерживать цены на нефть и газ на заоблачном уровне, пишет euronews.com

Нефть марки Brent, служащая мировым ориентиром для цен на нефть, остаётся особенно волатильной из-за фактического контроля Ирана над Ормузским проливом — ключевым морским путём, через который в обычное время проходит около пятой части мировых поставок нефти.

Вчера, в четверг 4 июня, нефть Brent торговалась по цене 95 долларов (81 евро) за баррель — на 20 евро больше, чем накануне начала войны, 27 февраля. Эталонная голландская цена на газ TTF также выросла с начала конфликта, в отдельные периоды марта подскакивая почти на 50 процентов.

Однако новый анализ SolarPower Europe показывает, что использование солнечного света для выработки энергии сэкономило Европе 12,8 млрд евро по состоянию на 2 июня — в среднем по 136 млн евро в день.

Солнечная энергетика делает Европу более защищённой

«Жители Европы в этот кризисный момент переходят на солнечную энергию», — говорит гендиректор SolarPower Europe Вальбурга Хеметсбергер.

«Уроки последних 100 дней [войны] должны заставить нас сосредоточиться на создании гибкости энергосистемы без использования ископаемого топлива — например, систем хранения энергии в батареях, — которые способны многократно усилить преимущества европейской возобновляемой генерации».

По её словам, это поможет снизить счета европейцев за энергию и сделать Европу «более безопасной и конкурентоспособной», однако для сохранения набранного темпа необходимы конкретные меры и финансовые инструменты со стороны блока.

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Ряд европейских стран ещё до начала войны против Ирана успели показать, какие преимущества даёт радикальное обновление их энергосистем с упором на зелёные технологии.

С 2019 года Испания удвоила мощности ветровой и солнечной энергетики, добавив к своему энергобалансу более 40 ГВт. Для сравнения, электростанция мощностью 1 ГВт способна обеспечивать около 876 000 домохозяйств в течение года при среднем потреблении 10 000 кВт·ч электроэнергии в год.

«Рост ветровой и солнечной генерации в Испании с 2019 года на 75 процентов ослабил влияние дорогих электростанций на ископаемом топливе на цену электроэнергии», — говорится в докладе энергетического аналитического центра Ember, опубликованном в прошлом году.

«Снижение числа часов, когда стоимость электроэнергии была привязана к цене газовой генерации, шло быстрее, чем в других странах, сильно зависящих от газа, таких как Италия и Германия».

На европейских электроэнергетических рынках почасовую оптовую цену определяет самый дорогой генератор, необходимый для покрытия спроса, и чаще всего это станции на ископаемом топливе. Но по мере роста выработки на более дешёвых технологиях, таких как ветровая и солнечная энергетика, газ и уголь вытесняются, и ископаемое топливо всё реже задаёт цену.

Рекордные показатели ветроэнергетики помогли и Великобритании установить новый рекорд по выработке из возобновляемых источников, вопреки «фантазиям» о том, что стране нужно бурить на нефть в Северном море.

26 марта выработка ветровой энергии в Великобритании достигла нового максимума в 23 880 мегаватт — этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством 23 млн домов.

«В этот рекордный период ветер обеспечивал более половины электроэнергии в Британии, и очень показательно, что ранее в тот же день дешёвая ветровая и солнечная генерация вытеснила дорогой газ из нашей энергосистемы: доля газа в выработке упала до минимума почти за два года и составила всего 2,3 процента», — говорит Тара Сингх из RenewableUK.

«Вот так энергетический переход выглядит на практике, и это показывает, почему нам нужно и дальше формировать амбициозный портфель новых проектов чистой энергетики — сейчас и в последующие годы».