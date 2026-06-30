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noi.md logonoi
30 Июня 2026, 17:45
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RED-Nord призывает жителей экономить электроэнергию

Оператор распределительных электросетей АО RED-Nord обратился к потребителям с призывом к ответственному использованию электроэнергии в контексте метеорологического предупреждения о красном уровне в связи с жарой.

RED-Nord призывает жителей экономить электроэнергию.
RED-Nord призывает жителей экономить электроэнергию.

По сообщению компании, в периоды экстремально высоких температур потребление энергии значительно возрастает — в первую очередь из-за интенсивного использования кондиционеров, что может привести к перегрузке электрических сетей, передает noi.md

Для снижения нагрузки в часы пик и предотвращения возможных сбоев RED-Nord рекомендует гражданам устанавливать на кондиционерах температуру в пределах 24–26 °C и избегать одновременного включения нескольких бытовых приборов с высоким уровнем энергопотребления. 

Также рекомендуется планировать использование стиральных машин и другого крупного оборудования вне часов пиковой нагрузки, а неиспользуемые приборы — отключать от сети. 

Компания предлагает по возможности использовать вентиляторы вместо кондиционеров и заряжать электромобили вне интервалов максимального потребления. 

Представители RED-Nord предупреждают, что массовый рост потребления может создать дополнительную нагрузку на распределительную инфраструктуру, из-за чего возникают риски технических неполадок или незапланированных перерывов в подаче электроэнергии. 

В то же время оператор сообщает, что оперативные бригады мобилизованы и готовы незамедлительно выехать для ликвидации возможных аварий, даже в условиях экстремальных температур. 

В случае обнаружения неисправностей в электрической сети потребителей призывают немедленно сообщать о них через онлайн-платформу компании. 

Власти и оператор распределительных сетей подчеркивают, что ответственное использование электроэнергии способствует поддержанию стабильности энергосистемы в этот период сильной жары.

Источник
noi.md logonoi
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