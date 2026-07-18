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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Июля 2026, 09:25
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СМИ: Задержанный в Германии гражданин РМ шпионил за производителем Leopard и Caesar

Ранее сообщалось, что немецкая полиция задержала 37-летнего гражданина Молдовы по подозрению в запуске дрона над территорией оборонной компании KNDS.

СМИ: Задержанный в Германии гражданин РМ шпионил за производителем Leopard и Caesar.
СМИ: Задержанный в Германии гражданин РМ шпионил за производителем Leopard и Caesar.

Об этом источник в органах безопасности сообщил агентству Reuters, пишет eurointegration.com.ua

В пятницу стало известно, что задержанный мужчина снимал с помощью дрона объекты оборонного назначения в интересах иностранной организации или запрещенной группы.

Прокуратура Мюнхена сообщила, что получила ордер на арест этого мужчины и что полиция задержала его 15 июля после получения информации от общественности. Его имя не называется.

Источник в органах безопасности идентифицировал упомянутую оборонную компанию как KNDS – франко-немецкий оборонный концерн, который производит, в частности, танки Leopard 2 и гаубицы Caesar.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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