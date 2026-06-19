theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
comments
19 Июня 2026, 23:22
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мерц: Вступление Украины в ЕС невозможно до окончания войны

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что полноправное членство Украины в Европейском союзе невозможно до тех пор, пока на ее территории продолжаются боевые действия.

Мерц: Вступление Украины в ЕС невозможно до окончания войны.
Мерц: Вступление Украины в ЕС невозможно до окончания войны.

Об этом он сообщил по итогам состоявшегося в Брюсселе саммита ЕС, передает comments.ua

В то же время немецкий канцлер подчеркнул, что процесс европейской интеграции Украины может происходить поэтапно. В частности, он допустил возможность предоставления Украине статуса ассоциированного члена ЕС с последующим переходом к полноправному членству после стабилизации ситуации в безопасности. 

"Украина не может стать полноценным членом ЕС, пока находится в состоянии войны", — отметил Мерц, подчеркнув, что вопрос расширения Евросоюза нуждается в учете текущих геополитических реалий. 

В то же время в ЕС продолжаются дискуссии о темпах и форматах приближения Украины к европейским структурам. Киев уже сделал ряд шагов в направлении интеграции и преодолел важные политические преграды. В частности, сообщается, что новое правительство Венгрии согласилось поддержать открытие первого переговорного кластера, разблокировавшего часть евроинтеграционного процесса. 

Однако позиции отдельных стран-членов остаются разными. Так, президент Польши Кароль Навроцкий ранее заявил , что вступление Украины в ЕС может создать риски для польского аграрного сектора. Он подчеркнул, что поддерживает европейские стремления Киева, но будет отстаивать интересы польских фермеров и защищать национальное сельское хозяйство.

Источник
comments
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте