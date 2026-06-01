Президент Республики Молдова Майя Санду выразила поддержку возможному возвращению Великобритании в состав Европейского союза.

Отвечая на вопрос журналиста немецкого информационного агентства DPA, глава государства заявила, что подобное развитие событий значительно укрепило бы ЕС, пишет logos-pres.md

Заявление было сделано в ходе совместной пресс-конференции с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен в контексте вопроса о 10-летии со дня проведения референдума о Brexit.

«Это хорошая новость, что британцы хотят вернуться в ЕС, потому что Евросоюз был бы сильнее с Молдовой, Украиной и Соединенным Королевством», — подчеркнула глава государства.

Майя Санду также отметила тесные связи между Кишиневом и Лондоном, выразив благодарность за постоянную поддержку, оказываемую британским правительством.

«Мы получили очень большую поддержку со стороны британского премьер-министра, ценим это и дорожим этим», — добавила президент Республики Молдова.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел в отставку. В специальном обращении он также объявил об уходе с поста лидера Лейбористской партии.

Следует отметить, что, по данным нового доклада центра «Великобритания в меняющейся Европе» (UKICE), опубликованного в преддверии десятой годовщины референдума о членстве в ЕС, экономика этой страны потеряла в диапазоне 2-6% из-за Brexit в сравнении с гипотетическим сценарием сохранения членства в ЕС.