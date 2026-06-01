theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
23 Июня 2026, 08:02
13
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Майя Санду: Евросоюз был бы сильнее с Молдовой, Украиной и Великобританией

Президент Республики Молдова Майя Санду выразила поддержку возможному возвращению Великобритании в состав Европейского союза.

Майя Санду: Евросоюз был бы сильнее с Молдовой, Украиной и Великобританией.
Майя Санду: Евросоюз был бы сильнее с Молдовой, Украиной и Великобританией.

Отвечая на вопрос журналиста немецкого информационного агентства DPA, глава государства заявила, что подобное развитие событий значительно укрепило бы ЕС, пишет logos-pres.md

Заявление было сделано в ходе совместной пресс-конференции с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен в контексте вопроса о 10-летии со дня проведения референдума о Brexit.

«Это хорошая новость, что британцы хотят вернуться в ЕС, потому что Евросоюз был бы сильнее с Молдовой, Украиной и Соединенным Королевством», — подчеркнула глава государства.

Майя Санду также отметила тесные связи между Кишиневом и Лондоном, выразив благодарность за постоянную поддержку, оказываемую британским правительством.

«Мы получили очень большую поддержку со стороны британского премьер-министра, ценим это и дорожим этим», — добавила президент Республики Молдова.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел в отставку. В специальном обращении он также объявил об уходе с поста лидера Лейбористской партии.

Следует отметить, что, по данным нового доклада центра «Великобритания в меняющейся Европе» (UKICE), опубликованного в преддверии десятой годовщины референдума о членстве в ЕС, экономика этой страны потеряла в диапазоне 2-6% из-за Brexit в сравнении с гипотетическим сценарием сохранения членства в ЕС.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте