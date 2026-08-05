СМИ: Трамп отказал Зеленскому в дополнительных перехватчиках для Patriot.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе отказал в предоставлении сотен дополнительных ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

По информации от осведомлённых собеседников, Трамп на встрече с Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе отклонил его просьбу о сотнях дополнительных ракет-перехватчиков для Patriot перед зимой, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на ft.com

По словам источников, Трамп объяснил это дефицитом перехватчиков в запасах США и сказал, что они сейчас нужны для защиты американских объектов на Ближнем Востоке и ближневосточных союзников в рамках войны с Ираном.

При этом глава Пентагона после сообщений в СМИ о значительном истощении запасов перехватчиков для систем Patriot и THAAD назвал это ложной информацией и обвинил журналистов в "распространении фейков".

По информации CNN, американские военные за время кампании против Ирана израсходовали около 80% ракет-перехватчиков для систем THAAD и около 65% – для Patriot.